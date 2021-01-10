تونس تترقّب تعديلاً وزارياً قد يزيد التوترات بين سعيد والمشيشي

يترقب الشارع التونسي إعلان رئيس وزراء البلاد هشام المشيشي عن تعديلٍ وزاري قد يطيح بالوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد.وحالياً، فإن الحكومة في تونس تشهدُ شغور 3 حقائب وزاريّة وهي الثقافة بعد إقالة الوزير الكفيف وليد الزبيدي الذي عينه الرئيس سعيد، إلى جانب وزارة الشؤون المحلية والبيئة التي تم إعفاء وزيرها مصطفى العروي وإصدار بطاقة إيداع في اللسجن بحقه بسبب شبهة تورطه في ملف النفايات الإيطالية. كذلك، تشهد حقيبة الداخلية شغوراً بعد الإطاحة بالوزير توفيق شرف الدين وهو محسوب على الرئيس سعيد وصديق مقرب منه.ومع هذا، فقد أشارت صحيفة "الشروق" المحلية إلى أنّ المشيشي سيعلنُ عن تعديل وزاري يشمل 8 وزراء. وقالت مصادر سياسية تونسية أنّ التعديل الوزاري سيشمل الحقائب الوزارية التي تشهدُ شغوراً فضلاً عن 5 حقائب أخرى يتولاها وزراء حاليون، هم: وزير الصحة فوزي مهدي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزيرة الزراعة عاقصة البحري، ووزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، ووزيرة أملاك الدولة ليلى جفّال، وأغلبهم موالون للرئيس سعيد.ويقول المراقبون في تونس أنّ التعديل الذي قد يقصي وزراء الرئيس قيس سعيد خارج الحكومة، سيحدث قطيعة نهائية بين قصر الحكومة بالقصبة وقصر الرئاسة بقرطاج، وينذر بفشل دعوات الحوار والتهدئة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أنه سيزيد من توتر العلاقات بين سعيد والمشيشي.