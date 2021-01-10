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مشروع قرار يلزم شبكات التواصل الأجنبية في إيران الإمتثال للقوانين المحلية

Lebanon 24
10-01-2021 | 21:30
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ذكر موقع "iranintl" الإلكتروني أنّ برلمانيين إيرانيين تقدّموا بمشروع قرار يلزم شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية بالإمتثال للقوانين المحلية في حال أرادت العمل في بلادهم.


ويحمل مشروع القانون عنوان "حماية حقوق النشطاء في الفضاء الافتراضي وتأهيل شبكات التواصل الاجتماعي". وبناء عليه، فإنّه يجب أن توافق لجنة التأهيل والمراقبة على نشاط شبكات التواصل الأجنبية والداخلية "الفعالة".

ويشير المشروع إلى أنّه يجب على شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية ومن أجل ممارسة نشاطها في إيران، تعيين شركة وطنية كممثل قانوني لها في البلاد، كما أنه يجب عليها الامتثال لقرارات مجموعة العمل التي تحدد الأعمال المحظورة والجنائية.


وبحسب المشروع الجديد الذي وصفته منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنه "مناهض للحرية"، فإنّه قد يتمّ حظر نشر أي وثائق وبيانات مصنفة سرية في وسائل التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية. أما الأمر الأبرز فهو أنّ القوات المسلحة الإيرانية ستتولّى إدارة مواقع الإنترنت التي تدخل البلاد.
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