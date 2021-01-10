عربي-دولي

سناتور من الحزب الجمهوري تدعو ترامب للإستقالة: عليه أن يرحل

Lebanon 24
10-01-2021 | 22:30
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دعت السناتور الجمهورية المعتدلة ليزا موركوفسكي، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الاستقالة، بعد أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونغرس.

وتعدّ موركوفسكي أول ممثل عن حزبها يدعو علانية الرئيس الجمهوري إلى ذلك، وقالت: "أريده أن يستقيل، أريد أن أراه يغادر السلطة، لقد تسبب بما يكفي من الأضرار".

وكان مناصرون للرئيس الأمريكي اقتحموا مقرّ الكونغرس قبيل التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة. وجاء ذلك بعيد الرئيس المنتهية ولايته مجدداً الإعتراف بنتيجة الإنتخابات الأمريكية، داعياً مناصريه خلال تجمّع قرب البيت الأبيض إلى التوجّه "سلمياً" إلى الكابيتول، وقال أمامهم: "لن تستعيدوا ابدا بلدنا وأنتم ضعفاء، عليكم إظهار القوة".

وفي مقابلة مع صحيفة "انكورج ديلي نيوز"، قالت السناتور الأمريكية: "كيف يفترض بهم (أنصاره) أن يفهموها؟ إنّه أمر من الرئيس، وهذا ما فعلوه. جاؤوا وتشاجروا فأصيب أشخاص وقضى آخرون".

ومع هذا، فقد رأت موكوفسكي أنّ ترامب لم يركز جهوده في الأسابيع الأخيرة على تطورات الأزمة الوبائية، إذ "كان إما يلعب الغولف أو غاضباً في المكتب البيضاوي منشغلاً بالتضحية بكل من كانوا أوفياء له ومخلصين".

 
وأضافت: "إنه يريد فقط البقاء من أجل اللقب من أجل غروره. عليه أن يرحل. إنّه الأمر الذي يجب فعله، لكنّي لست متأكدة من قدرته على فعل أمر جيّد".

إلى ذلك، لم تستبعد ليزا موركوفسكي إمكانية مغادرتها الحزب الذي تنتمي إليه، وقالت: "إذا صار الحزب الجمهوري مجرد حزب لترامب، سأتساءل جدياً عمّا إذا كان مناسباً لي".
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