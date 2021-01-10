خبيرة أممية: لوضع معايير واضحة تحمي الطائرات المدنية أثناء النزاعات والتوترات

أكّدت أنياس كالامار، وهي خبيرة حقوق إنسان مستقلة بالأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطائرات المدنية التي تحلق فوق مناطق الصراع أو مناطق أخرى حيث التوترات العسكرية عالية.



وجاء نداء كالامار تزامناً مع الذكرى الأولى لإسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية فوق إيران من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقد أسفر الحادث الذي وقع يوم 8 كانون الثاني 2020 عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً.





وأشارت كالامار في بيان إلى أنّ "إسقاط الطائرة PS752 يسلط الضوء على أوجه القصور في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة الجوية، سواء في منع العمليات العسكرية ضد الطائرات المدنية، أو في ضمان التحقيقات المناسبة في حالة حدوثها".



وقدمت الخبيرة الحقوقية توصيات لتعزيز حماية الركاب على متن الخطوط الجوية المدنية، معتبرة أنّ إغلاق المجال الجوي في حالات التوتر العسكري، سواء اعتُرف بها على أنها نزاعات مسلحة أم لا، هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الهجمات ضد الطائرات. ومع ذلك غالباً ما تفشل السلطات في القيام بذلك لأسباب تجارية أو سياسية.





وأضافت كالامار: "يجب على المجتمع الدولي أن يضع معايير واضحة وصريحة لا لبس فيها بشأن متى ينبغي للدول إغلاق المجال الجوي الخاضع لسلطتها. إذا لم تتصرف الدول بمسؤولية لإغلاق المجال الجوي الخاضع لسلطتها، أو تقييد الرحلات الجوية، فإنه يتعين على الدول وشركات الطيران الأخرى اتخاذ إجراءات فورية لمنع شركات الطيران من التحليق فوق منطقة نزاع أو بالقرب منها".