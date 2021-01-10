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عدد سكان تايوان ينخفض للمرّة الأولى في العام 2020

Lebanon 24
10-01-2021 | 23:30
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كشفت بيانات حكوميّة جديدة أنّ عدد سكان تايوان تراجع للمرة الأولى في العام 2020.

وتراجع عدد المواليد العام الماضي إلى 165 ألفاً، بانخفاض 7% عن العام 2019، في وقتٍ أشارت فيه وزارة الداخلية في البلاد إلى أنّ عدد الوفيات تجاوز أيضاً عدد المواليد للمرة الأولى، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان الجزيرة بنسبة 0.2% إلى 23.56 مليوناً.


وينخفض معدل المواليد في تايوان بشكل مستمر منذ العام 2000، وهي الفترة التي بقيت فيها الأجور جامدة. ومع ذلك، يقول الخبراء في هذا المجال إن مزيداً من النساء التايوانيات يتزوجن في سن أكبر، ويخترن تشكيل أسر أصغر أو البقاء عازبات.

كذلك، أدى ارتفاع نفقات المعيشة وعدم كفاية الدعم الحكومي لرعاية الأطفال إلى إجبار بعض النساء العاملات على تأجيل الإنجاب.


وأثار المجتمع الذي يشيخ بوتيرة سريعة مخاوف أن يعاني اقتصاد الجزيرة انخفاضاً في القوى العاملة. وكان الرقم الأدنى السابق هو 166 ألف طفل ولدوا في 2010، عام النمر في الأبراج الصينية عندما تنخفض المواليد عادة بسبب العديد من المحرمات المرتبطة بهذا البرج.

ويعتبر عام التنين الذي يحل في الـ2024، الاكثر خصوبة في الأبراج الصينية وعادة ما يشهد ارتفاعاً في عدد المواليد.

وفي العام 2019، كان معدل المواليد في تايوان ثاني أدنى معدل في العالم بعد كوريا الجنوبية حيث انخفض عدد السكان أيضاً للمرة الأولى في العام 2020.
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