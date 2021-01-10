الشعبوي جاباروف يفوز في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان

فاز الشعبوي صدر جاباروف بفارق كبير الاحد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان، الاولى بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد اخيراً.



وافادت اللجنة الانتخابية أنه حصد أكثر من ثمانين في المئة من الاصوات بعد فرز أكثر من تسعين في المئة منها، فيما حل منافسه أداخان مادوماروف ثانيا بحصوله على أقل من سبعة في المئة من الاصوات.



ويخشى معارضو جاباروف أن يفضي فوزه الى حكم تسلطي على غرار ما حصل في كازاخستان واوزبكستان وطاجيكستان المجاورة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.



كذلك، صوت سكان قرغيزستان الاحد على تعديلات دستورية تهدف الى تغيير النظام السياسي في البلاد. وأيد أكثر من ثمانين في المئة منهم تعزيز صلاحيات الرئيس الجديد.