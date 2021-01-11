بومبيو: نعتزم تصنيف حركة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن "وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية".



وقال في بيان: "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (حركة الحوثي) وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".