"كورونا" والعالم.. تحذيرات من موجتين ثالثة ورابعة!



حذر علماء في جنوب إفريقيا من اقتراب الموجتين "الثالثة والرابعة" من وباء "كورونا" المستجدّ وذلك في خضم معاناة عدد كبير من دول العالم من الموجة الثانية من الجائحة العالمية.

وتكافح جنوب إفريقيا لاحتواء الموجة الثانية من "كوفيد-19"، مع ظهور طفرة جديدة على الفيروس جعلته أسهل انتشاراً.



وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، يتوقع الخبراء موجة ثالثة من "كورونا" عندما يأتي الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في أيار وحزيران المقبلين، وسط مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضد الفيروس المتحوّر.

ورغم أن الخبراء يعتقدون أنّ الموجة الثانية لم تصل بعد إلى ذروتها في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، فإنهم يخشون من أن خدمات الرعاية الصحية في المدن الرئيسية قد تكافح للتعامل مع تدفق المرضى.



ولا يبدو أن جنوب إفريقيا تستطيع تحمل الإغلاق المحكم الذي فرض العام الماضي، الذي تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية هائلة.