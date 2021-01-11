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عربي-دولي
بوتين: الاتفاق الثلاثي بشأن قره باغ يتم تنفيذه تدريجياً
Lebanon 24
11-01-2021
|
14:30
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أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قره باغ، حيث يتم تنفيذ الاتفاق بشكل تدريجي، مشيرا إلى أهمية تحديد الخطوات التالية للتسوية.
وقال بوتين خلال لقائه رئيس أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في موسكو: "أود أن أشكركما أيها الزميلين العزيزين على استجابتكما الإيجابية لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الروسي والتي كانت تهدف إلى المساعدة في وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام".
وأضاف بوتين قائلاً: "روسيا تثمن الشراكة وعلاقات حسن الجوار التي تربط بلادنا وشعوبنا، لذلك تابعنا اندلاع الصراع المسلح بقلق على مصير الناس".
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.
المصدر: سبوتنيك
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