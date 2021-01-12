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بعد وقف حسابه.. أنصار ترامب يتجهون إلى "مقر تويتر"

Lebanon 24
12-01-2021 | 08:30
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لبّى عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس الاثنين دعوة للتظاهر أمام مقر شركة "تويتر" وذلك احتجاجا على قرار إغلاق حسابه بعد أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره في الكونغرس.

 

وخلال نهاية الأسبوع تناقل مؤيّدون لترامب دعوات على منتدى إلكتروني يرتاده اليمين المتطرف "ذي دونالد دوت وين، تنادوا فيها للتجمّع أمام مقر "تويتر" للتظاهر على إغلاق الشركة حساب الرئيس ومنعه من التعبير عن آرائه على منصته المفضلة للتواصل مع جمهوره.

 

ووفقا لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، فإن بعض الداعين للتظاهرة طلبوا من الراغبين بالمشاركة فيها أن يجلبوا معهم "أصفادا بلاستيكية" لتنفيذ عمليات اعتقال وهمية.

 

ورغم أن القسم الأكبر من موظفي "تويتر" يعملون عن بُعد منذ بداية جائحة كوفيد-19 ومكاتبهم شبه مهجورة إلا من عدد ضئيل من الموظفين، إلا أن شرطة سان فرانسيسكو أخذت هذه التهديدات على محمل الجدّ ونشرت العشرات من عناصرها أمام مقر الشركة صباح الاثنين.

 

وخسرت تويتر نحو 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد قرار تعليق حساب ترامب الذي يحظى بمتابعة واسعة تعليقا نهائيا.

 

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فإن الدعوات إلى هذه التظاهرة لم يلبّها في نهاية المطاف سوى حفنة من المتظاهرين المؤيدين لترامب الذين تظاهر ضدهم في المكان عينه عدد مماثل تقريبا من معارضي الرئيس المنتهية ولايته.

 

ونقلت قناة "كي تي في يو" التلفزيونية عن أحد المتظاهرين من أنصار ترامب قوله: "لا أحب أن أخضع للرقابة. لديّ شعور بأن أصوات المحافظين تخضع للرقابة".

 

وفي المقابل رفع أحد المعارضين للرئيس المنتهية ولايته ويدعى كينيث لوندغرين، لافتة تدعو إلى "التصدّي لمحاولة ترامب الانقلابية".

 

المصدر: سكاي نيوز
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