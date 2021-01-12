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كورونا في مصر.. كيف تراجعت أرقام الإصابات؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 10:00
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كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت إلى النصف، مشيرة إلى أن متوسط أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية بلغ نحو 900 حالة بشكل يومي.

 

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، 961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة مقارنة مع 993 إصابة و55 وفاة، الأحد.

 

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، رصد انخفاض في حالات الإصابة بكورونا بنسبة تقدر بنحو 21% خلال الأسبوع الأول من يناير، مقارنة بأواخر شخر ديسمبر الماضي.

 

وأوضحت، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" نقلا عن مداخلة هاتفية لفضائية "On e"، أن حالات الحجز بالمستشفيات تقلصت بنسبة تقدر بنحو 10.5%، فضلًا عن تراجع الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 8%، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من انخفاض الحالات.

وأشارت زايد إلى أن استقرار، أو انخفاض، أعداد الحالات خلال الأيام الماضية شيء إيجابي، مرجعة الأمر إلى تشبع الإصابة بالفيروس بالأماكن التي ينتشر بها أعداد الحالات، بحسب ما نقلت "الشروق".

 

وذكرت أنه لا يمكن الجزم بتجاوز مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلى انخفاض الوفيات من كورونا وكذلك من أصحاب الأمراض المزمنة.

 

بشار إلى أن العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الإثنين، هو 150753 حالة من ضمنها 119212 حالة تم شفاؤها، و 8249 حالة وفاة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

المصدر: سكاي نيوز
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