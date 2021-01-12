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عربي-دولي
أخيرا.. منظمة الصحة العالمية تصل إلى "بؤرة الوباء"
Lebanon 24
12-01-2021
|
17:05
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في مستهل تحقيقهم بأصل الجائحة، أعلنت الصين، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور خبراء من منظمة الصحة العالمية مدينة ووهان، حيث رصد فيروس كورونا أول مرة أواخر العام 2019.
وبحسب تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، فإن الخبراء سيصلون إلى ووهان الخميس، دون أن يعلن عن أي تفاصيل أخرى لبرنامجهم، كما لم تقدم لجنة الصحة الوطنية التابعة للحكومة المركزية أي معلومات أخرى.
وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن العلماء، وهم من عدة دول، سيركزون خلال زيارتهم على كيفية انتقال فيروس كورونا إلى البشر، علما أن الدراسات ستبدأ في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للتفشي في الحالات الأولى.
وظلّ أصل الفيروس حتى الآن مصدرا للتكهنات بشكل كبير، وتتركز معظمها حول احتمال أن تكون الوطاويط حملت الفيروس ونقلته إلى البشر من خلال الغذاء أو الدواء في الأسواق الشعبية الصينية.
وتمكنت الصين من السيطرة إلى حد بعيد بالتفشي المحلي للفيروس في الربيع الماضي، لكنها تتعامل حاليا مع تفش جديد في مقاطعة هوبي المجاورة لبكين، كما تم تعليق السفر من وإلى ثلاث مدن، بما فيها حاضرة المقاطعة مدينة شيجياتشوانغ ومدينتا شينغتاي ولانغفانغ الواقعتان إلى الجنوب من العاصمة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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