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وزير إسرائيلي يتوقع توقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية

Lebanon 24
14-01-2021 | 09:00
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أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، انه يتوقع توقيع اتفاق مع 3 دول خليجية، قريبا.

 

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الأربعاء، حوارا مع كوهين، توقع من خلاله توقيع اتفاق سلام مع كل من السعودية وسلطنة عمان وقطر قريبا، وبأن التقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل.

 

وزعم الوزير الإسرائيلي أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد تلك الفترة الزمنية، قائلا: بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة.

 

وتابع إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أن "تقارب قطر مع السعودية أيضا يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".

 

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول الماضي، ثم تلتهما المغرب والسودان، خلال الشهرين الماضيين، برعاية من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

 

يأتي ذلك بعد أيام من "قمة العلا"، التي انطلقت في السعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

المصدر: سبوتنيك
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