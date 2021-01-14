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تونس تعلن أنها ستتلقى حصة لقاحات من الجزائر

Lebanon 24
14-01-2021 | 23:59
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أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جرندي أن الجزائر ستتقاسم حصتها من اللقاح مع بلاده فور حصولها عليه.   

وقال الوزير في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ليل الأربعاء إلى الخميس إن "وزير الخارجية الجزائري استجاب بصفة مباشرة وقال بالحرف الواحد إن الجزائر لم تتحصل بعد على هذه اللقاحات، ولكن فور تحصلها عليها سوف تتقاسم ذلك مع تونس الشقيقة وهذا التزام شديد من قبل الجزائر بمقتضيات الأخوة القائمة بين البلدين".

وأوضح جرندي اثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "الرئيس تبون قد استجاب بنفسه لهذا الطلب واعطى تعليماته لوزير الخارجية في خصوص ما يستلزم من توفير اللقاح تقاسما مع ما سوف تتحصل عليه الجزائر من هذه اللقاحات مع تونس".

واعتبر الوزير التونسي "هذا تعبير شديد على متانة علاقات الأخوّة القائمة بين تونس والجزائر" وبين الرئيسين التونسي والجزائري.

ولم تؤكد السلطات الجزائرية هذا الاعلان رسميا.

وتعاقب وزيران على وزارة الصحة التونسية منذ بداية أزمة الوباء في آذار الفائت، وأعلنت تونس عن حملة تطعيم خلال الربع الثاني من العام 2021 وتكثف من اتصالاتها الدبلوماسية للحصول على حصص من اللقاحات.

ومنحت السلطات التونسية ترخيصا للقاح فايزر/بايونتيك الأميركي الالماني.

وقال مدير معهد باستور الهاشمي الوزير لفرانس برس إنه تم ارسال طلب لشراء مليوني جرعة ومن المنتظر وصول الدفعة الأولى خلال الربع الثاني وستمنح مجانا للمواطنين.

وتجري تونس محادثات مع الطرف الروسي للحصول على لقاح سبوتنيك-في، وفقا لوزير الصحة فوزي مهدي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة خلال اجتماع مع اللجنة العلمية انه يجب "استعجال توريد اللقاحات واختيار الأمثل...القرار علمي وليس سياسيًا". 

وقامت السلطات الجزائرية بطلب شراء دفعات من اللقاحات من روسيا والصين.

ومن المنتظر ان تصل الدفعات الأولى من اللقاح الروسي نهاية هذا الشهر على أن تبدأ إثر ذلك حملة التطعيم، وفقا لوزير الصحة الجزائري.

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