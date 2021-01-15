ضبط معمل مياه مغشوشة باسم "زمزم" في السعودية.. إليكم التفاصيل (فيديو)

وافدون يحولون وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، يضبطون المخالفين ويصادرون العبوات قبل تداولها في الأسواق ويغلقون الموقع.. pic.twitter.com/Wix0jojpQw
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 12, 2021
وافدون يحولون وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، يضبطون المخالفين ويصادرون العبوات قبل تداولها في الأسواق ويغلقون الموقع.. pic.twitter.com/Wix0jojpQw