أردوغان يتلقى لقاح كورونا.. أي نوع أخذ؟ (فيديو)

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا، وذلك في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.وقال أردوغان على "تويتر": "انضممنا إلى 254 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية ممن تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا".وسبق أن أكدت تركيا نيتها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا من الصين وألمانيا خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.وأعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية أمس الأربعاء، موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك".وأفاد بيان صادر عن المؤسسة التركية بأن الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح جاءت عقب تقييم المعطيات العلمية حوله واكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها طيلة 14 يوما.