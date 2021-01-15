عربي-دولي

وفاة طبيب ترامب الذي وصفه بـ"الرئيس الأكثر صحة".. وما قصة دواء تنمية الشعر؟

Lebanon 24
15-01-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-784444-637462921198126884.jpg
Doc-P-784444-637462921198126884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام أميركية بوفاة الدكتور هارولد بورنستين طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "الرئيس الأكثر صحة" في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بورنستين توفي عن 73 عاما، دون ذكر سبب وفاته.

يذكر أن بورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيبا شخصيا لترامب خلال الفترة بين 1980 و2017، كما عمل والده مع عائلة ترامب أيضا.

ولفت بورستين اهتمام وسائل الإعلام في كانون الأول 2015، عندما صرح أثناء الحملة الانتخابية بأن دونالد ترامب سيكون "الرئيس الأكثر صحة في تاريخ البلاد" .

ونشر بورنستين تقريرا كاملا حول الحالة الصحية لدونالد ترامب الذي أصبح أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة عندما انتخب لهذا المنصب عام 2016.

واستبعد بورنستين من فريق ترامب بعد أن كشف لوسائل الإعلام استخدام الأخير دواء لتنمية الشعر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-01-15
11:15 | 2021-01-15
11:00 | 2021-01-15
10:45 | 2021-01-15
10:30 | 2021-01-15
10:00 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website