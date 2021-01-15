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عربي-دولي
وفاة طبيب ترامب الذي وصفه بـ"الرئيس الأكثر صحة".. وما قصة دواء تنمية الشعر؟
Lebanon 24
15-01-2021
|
08:30
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أفادت وسائل إعلام أميركية بوفاة الدكتور هارولد بورنستين طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "الرئيس الأكثر صحة" في تاريخ الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بورنستين توفي عن 73 عاما، دون ذكر سبب وفاته.
يذكر أن بورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيبا شخصيا لترامب خلال الفترة بين 1980 و2017، كما عمل والده مع عائلة ترامب أيضا.
ولفت بورستين اهتمام وسائل الإعلام في كانون الأول 2015، عندما صرح أثناء الحملة الانتخابية بأن دونالد ترامب سيكون "الرئيس الأكثر صحة في تاريخ البلاد" .
ونشر بورنستين تقريرا كاملا حول الحالة الصحية لدونالد ترامب الذي أصبح أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة عندما انتخب لهذا المنصب عام 2016.
واستبعد بورنستين من فريق ترامب بعد أن كشف لوسائل الإعلام استخدام الأخير دواء لتنمية الشعر.
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