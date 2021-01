بحضور زعيمها.. كوريا الشمالية تستعرض "أقوى سلاح في العالم" (فيديو)

كشفت كوريا الشمالية خلال عرض عسكري مساء أمس الخميس ما بدا أنها صواريخ باليستية تطلقها الغواصات، لتتوج بذلك بيونغ يانغ اجتماعات سياسية استمرت لأكثر من أسبوع باستعراض لقوتها العسكرية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي ارتدى معطفا من الجلد وقبعة من الفراء، ابتسم ولوح بيده أثناء متابعته للعرض في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ حسبما أوردت رويترز.

‘World’s most powerful weapons’: As Trump leaves, his negotiating partner in North Korea shows off the kind of new ballistic missiles US tried and failed to stop, in unannounced military parade overseen by gleeful looking leader Kim Jong Un https://t.co/B0M7AzHy2j pic.twitter.com/RahDo2TZun

— Saša Petricic (@sasapetricic) January 14, 2021

وشارك في العرض صفوف من جنود المشاة ومجموعة من العتاد العسكري كالدبابات وقاذفات الصواريخ.

وفي النهاية، تحركت شاحنات في الساحة وفوقها ما وصفها عدد من المحللين بأنها أشكال جديدة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "دخل أقوى سلاح في العالم، الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات، الساحة واحدا تلو الآخر ليظهر بأس القوات المسلحة الثورية".

North Korean state TV leads off its Friday broadcast with video of Kim Jong Un having a photo taken with participants of the just-concluded 8th Congress of the Workers' Party of Korea. pic.twitter.com/pGuwzWr8w3

— Martyn Williams (@martyn_williams) January 15, 2021

واختبرت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ التي تطلقها الغواصات ويقول محللون إنها تسعى لتصنيع غواصة لحمل الصواريخ.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الصواريخ التي تطلقها الغواصات كان مكتوبا عليها "بوكجوكسونج-5" مما قد يشير إلى تحديث للصواريخ "بوكجوكسونج-4" التي كُشف عنها خلال عرض عسكري أكبر في تشرين الأول.

لكن كوريا الشمالية لم تكشف خلال العرض عن صواريخها الباليستية العابرة للقارات والتي يُعتقد أنها قادرة على حمل رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة.