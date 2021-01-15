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لهذا السبب رفضت مسؤولتان سعوديتان خلع معطفيهما خلال لقاء لافروف.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-01-2021 | 10:30
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امتنعت سيدتان في وفد وزير الخارجية السعودي عن خلع معطفيهما خلال المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس، خشية الصقيع المخيم على المدينة.

وشعرت المسؤولتان على ما يبدو بقسوة الصقيع الروسي، حيث انخفضت درجات الحرارة في موسكو أمس إلى ما دون 14 درجة مئوية تحت الصفر مع تساقط كثيف للثلوج.

وفضلت الضيفتان عدم خلع معطفيهما حتى بعد وصول الوفد إلى دار استقبال الدبلوماسيين الأجانب التابع لوزارة الخارجية حيث اجتمع بالوفد السعودي لافروف ودبلوماسيون روس آخرون.

وتوجه لافروف في مستهل الاجتماع إلى السيدتين للاطمئنان على ما إذا كانتا لا تعانيان من البرد.

وكان باقي أعضاء الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يرتدون خلال الاجتماع ملابس رسمية تقليدية.

المصدر: روسيا اليوم
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