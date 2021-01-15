عربي-دولي

كارثة تهدد إسطنبول خلال 45 يوما.. 17 مليون شخص بخطر

Lebanon 24
15-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-784464-637462957179030687.jpg
Doc-P-784464-637462957179030687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه تركيا خطر نفاد المياه من مدنها في الأسابيع القليلة المقبلة، فيما المياه المتبقية في إسطنبول قد تكفيها لمدة 45 يوما فقط.

ونقل تقرير من صحيفة "الغارديان" البريطانية أن انخفاض كمية الأمطار تسبب في أشد جفاف في البلاد منذ عقد من الزمن.

ويواجه سكان المدينة البالغ عددهم 17 مليون نسمة خطر نفاد المياه بسبب تسجيل مستويات منخفضة من المياه المخزنة هذا العام.

ولاتعد إسطنبول المدينة الوحيدة المهددة بالعطش إذ يطال الخطر مدنا أخرى، ووفقا لرئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، تواجه العاصمة بدورها مشكلة الجفاف ومخزونها من المياه في السدود والخزانات يكفي فقط لـ110 أيام.

كما تعاني أكبر مدينتين في تركيا وهما إزمير وبورصة، من انخفاض المياه، فيما يخشى المزارعون من تلف محاصيل القمح جراء ذلك.

وشهدت تركيا تراجعا كبيرا في الأمطار في النصف الثاني من 2020، وقارب التراجع نسبة 50 في المئة.

وتواجه تركيا أيضا العديد من حالات الجفاف منذ الثمانينيات بسبب مزيج من النمو السكاني والتصنيع والزحف العمراني وتغير المناخ.

ونقل التقرير عن اغغون إلهان، خبير إدارة المياه في مركز سياسات إسطنبول، قوله إنه بدل التركيز على تدبير المياه وإبقاء الطلب عليها تحت السيطرة، تصر السلطات على توسيع إمدادات الماء من خلال بناء المزيد من السدود.

وقال التقرير إن أنقرة لطالما أعطت الأولوية للنمو الإقتصادي على حساب المخاوف البيئية.

وأمام هذا الخطر، قررت مدينة إزمير حفر 103 بئر جديدة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وإصلاح الأنابيب المتهاكلة لمنع تسرب المياه، وفق ما نقل عمدة المدينة، تونتش سوير.

وأشار التقرير إلى أن المدن التركية، في حال غياب الأمطار في الشهور المقبلة قد تضطر إلى البدء في تقنين استعمال المياه.

ويؤدي الجفاف إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغداء كما يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والهجرة من الريف إلى المدن ما يرفع الضغط على البنية التحتية للمياه في المدن، وفق الخبير إيلهان.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-01-15
11:15 | 2021-01-15
10:45 | 2021-01-15
10:30 | 2021-01-15
10:00 | 2021-01-15
09:30 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website