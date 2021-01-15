عربي-دولي

"التحالف في اليمن": تدمير 3 مسيّرات مفخّخة أطلقها "الحوثيون" باتجاه السعودية

Lebanon 24
15-01-2021 | 10:45
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أعلن "التحالف العربي في اليمن"، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة بدون طيّار مفخخة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن. 
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوا "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة". 
 
وأوضح العميد المالكي أنّ "الطائرات بدون طيار (المفخّخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها وتدميرها". 
وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق "اتفاق ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم)".
وأعلن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول الى حل سياسي شامل".
 
 
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