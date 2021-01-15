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استئناف المحادثات الفنية بين تركيا واليونان الأسبوع المقبل

Lebanon 24
15-01-2021 | 13:00
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تستأنف اللقاءات الفنية بين تركيا واليونان على مستوى الهيئات العسكرية من جديد اعتباراً من الأسبوع المقبل في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية.

وأشارت المصادر إلى أنّ المحادثات التي ستبحث تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، كانت توقفت لفترة، بسبب عدم مشاركة الجانب اليوناني.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المحادثات، انطلقت بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وفي 4 أيلول الماضي أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، وأكّد أنها محادثات فنية وليست مفاوضات، وأنها أعمال مكملة لجهود الوساطة السياسية التي تقودها ألمانيا.
المصدر: الأناضول
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