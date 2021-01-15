زاخاروفا: موسكو تأمل بتعاون بناء مع إدارة بايدن بمجال الحدّ من التسلّح

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن تظهر إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، نية التعاون مع روسيا حول الحدّ من التسلح.وأضافت زاخاروفا، في موجز صحافي اليوم الجمعة: "نحن نأمل بوجود استعداد لدى الرئيس الأميركي الجديد، لاختيار التعاون البناء بشأن مجال مراقبة والحد من التسلح، والقضايا الأخرى التي تتعلق بالأمن الدولي".وفي 8 كانون الأول 1987 وقع الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان، على معاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لدى الدولتين.وباتت المعاهدة سارية المفعول في 1 حزيران 1988، واستمرت حتى 2 آب 2019 عندما انسحبت الولايات المتحدة منها.