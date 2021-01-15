توقيف سوري بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة في اليونان

أوقف سوري يشتبه بأنه من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الهولندية، في مخيم للاجئين في تيسالونيكي بشمال اليونان، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

واكدت ان "الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب أوقفت الرجل البالغ من العمر 33 عاما امس".

وستتم إحالة الموقوف على مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا، التي وافق عليها، بحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا".

وكان يفترض أن يكون الرجل مقيما مع زوجته وطفليه في هولندا حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء، حسب الوكالة.