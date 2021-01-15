عربي-دولي

من هي العربية "دانا" التي اختارها بايدن في إدارته؟

Lebanon 24
15-01-2021 | 16:00
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اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ثاني أميركية من أصول عربية لتكون ضمن تشكيل إداراته المقبلة. فبحسب موقع "عمون نيوز"، سمى بايدن "دانا شباط"، وهي أميركية من أصل أردني، لتصبح مستشارة أولى للشؤون التشريعية.

اختيار بايدن لـ"دانا شباط" جاء ضمن إعلانه عن أكثر من 50 موظفا جديدا في البيت الأبيض.

وتعتبر "دانا" هي ثاني عربية يختارها بايدن للعمل في إداراته، بعد "ريما دودن"، ذات الأصول الفلسطينية، والتي عينها الرئيس الأميركي المنتخب نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

وستعمل "دانا شباط" كمنسقة استراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وبالإضافة إلى منصب "دانا" الجديد، فإنها في الأصل تعمل كنائب لرئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونغرس.

وباعتبارها ابنة مهاجرين أردنيين، تعد شباط من الجيل الأول الأمريكي. ولدت دانا في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وقد التحقت دانا في العام 2017 كمتدربة تشريعية في مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وكان الفريق الانتقالي لبايدن قد أكد بأنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا في بلادنا"، بحسب الـ"سي إن إن".
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