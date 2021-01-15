عربي-دولي

بريطانيا تغلق حدودها أمام الوافدين من أميركا الجنوبية والبرتغال

Lebanon 24
15-01-2021 | 19:30
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أعلنت بريطانيا إغلاق حدودها أمام الوافدين من جميع دول أميركا الجنوبية والبرتغال، وذلك بسبب ظهور نوع جديد من فيروس كورونا في البرازيل.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس أن هذا الحظر لا يشمل المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، ولا المقيمين في المملكة المتحدة، إلا أنه يتعيّن على هؤلاء الأشخاص الالتزام بالحجر لمدة 10 أيام عند عودتهم.

وعزا الوزير القرار إلى "وجود أدلة تتعلق بمتحور جديد في البرازيل" وبرر تطبيقه في البرتغال بسبب "صلاتها الكثيرة مع البرازيل".

ومع هذا، يُعفى سائقو الشاحنات البرتغاليون الذين ينقلون البضائع الأساسية من هذا الحظر.

وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع نحو 85 ألف حالة وفاة، وتواجه فيروساً متحوراً ظهر في جنوب إنكلترا واعتبره العلماء أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 74%.

وأدّى الفيروس المتحور إلى تفشي الإصابات، وزيادة الضغط على المستشفيات، ما دفع السلطات إلى فرض قيود صارمة، منها إغلاق المدارس.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى حماية أراضيها من السلالات الجديدة التي ظهرت في بلدان أخرى من العالم، وعمدت إلى حظر وصول الوافدين من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد فيروس متحور شبيه بالمتحور البرازيلي، بحسب العلماء.
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