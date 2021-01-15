أستراليا.. غوغل تحجب مواقع إخبارية محليّة والحكومة تندّد

ندّدت الحكومة الحكومة الأسترالية بخطوة شركة "غوغل" الأخيرة التي أدت إلى حجب مواقع اخبارية أسترالية ضمن محرّك البحث.ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فقد دعت الحكومة شركة التكنولوجيا العملاقة للتركيز على الدفع مقابل المحتوى الإخباري الأسترالي الأصلي بدلاً من حظره.ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية أنّ المواقع الإخبارية الأسترالية لم تظهر في عمليات البحث، وهو أمر أثار الاستغراب بين المستخدمين.وإثر ذلك، أكدت "غوغل" أنها تحجب هذه المواقع لعدد قليل من المستخدمين، مشيرة إلى أنها تجري تجارب لتحديد قيمة خدمتها لوسائل الإعلام الأسترالية.وبحسب "غوغل"، فإنّ التجارب التي تقوم بها حالياً تؤثر على حوالى 1% من المستخدمين الأستراليين، وستنتهي بحلول شباط المقبل.وفعلياً، فإنه لم يتم إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد كما أنه لم يجرِ إخطارهم بكيفيّة العثور على المقالات الإخبارية عند البحث. ومع هذا، فإنه يمكن للأشخاص المتأثرين بالتجارب التي تنفذها "غوغل"، الالتفاف على الحظر من خلال البحث في نافذة متصفح خاصة، مثل وضع التصفح المتخفي في "غوغل كروم"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وجاءت خطوة "غوغل" الأخيرة في وقتٍ تسعى فيه أستراليا من خلال تشريعات قانونية، لإجبار شركتي "فيسبوك" و "غوغل" على الدفع للمنصات الإعلامية الأسترالية مقابل محتواها الإخباري، في سابقة تاريخية هدفها حماية الصحافة المستقلة.وفي وقتٍ سابق، أوضح وزير الخزانة الأسترالية، جوش فرايدنبرغ، أن أستراليا ستكون الدولة الأولى حول العالم التي تطالب "فيسبوك" و"غوغل" بالدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي تقدمه المؤسسات الإعلامية.وتقاوم شركات التكنولوجيا الكبرى هذه الخطوة الأسترالية التي ستجبرها على التفاوض مع منافذ الأخبار المحلية الكبرى حول المبلغ الذي ستدفعه (شركات التكنولوجيا) للوصول إلى أخبار وسائل الإعلام.وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار 3 أعوام بعد مشاورات عامة.وقال فرايدنبرغ إن شركات الإعلام الأسترالية "تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي"، وأضاف: "يجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي".وأوضح وزير الخزانة أنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية، تذهب 35 دولاراً إلى غوغ و28 دولاراً إلى فيسبوك".من جانبها، تقول شركة "فيسبوك" إن القوانين المقترحة "تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها".ويناقش مجلس الشيوخ الأسترالي القانونين المقترحة، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في وقتٍ قريب.