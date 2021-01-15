عربي-دولي

تايلاند تسمح للسياح بممارسة لعبة الغولف خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي

Lebanon 24
15-01-2021 | 20:30
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ذكرت التقارير أنّ السياح الأجانب في تايلاند سيتمكنون من قضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي في منتجعات الغولف.

وحجزت الحكومة 6 ملاعب غولف كمراكز للحجر الصحي على أن تكون مخصصة للسائحين الأجانب، إذ تسعى الدولة إلى اعادة تنشيط السياحة تدريجياً على أراضيها.

ويمكن للسياح الاستمتاع بلعبة الغولف ضمن هذه المراكز الرياضية والتجول بحرية داخلها بدلاً من حجز أنفسهم في غرفهم خلال فترة الحجر التي تمتدّ لـ14 يوماً.

وأدت جائحة "كورونا" إلى تضرّر السياحة في تايلاند بشدة، خصوصاً أن هذا القطاع يعتبر رئيسياً في البلاد التي جذبت نحو 40 مليون سائح في العام 2019، وقد أنفقوا فيها 63.4 مليار دولار، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".
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