عربي-دولي

إيران تخرق الاتفاق النووي من جديد.. هذا ما كشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
15-01-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-784589-637463236514052974.jpg
Doc-P-784589-637463236514052974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أنّ إيران أبلغتها ببدء تنصيب معدات إنتاج معدن اليورانيوم، وهو ما يمثل انتهاكاً آخر للاتفاق النووي التاريخي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، إن طهران تحافظ على خططها لإجراء الأبحاث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من "هدفها المعلن لتصميم نوع محسن من الوقود".

ويستخدم معدن اليورانيوم في صنع قنبلة نووية، وتمّ حظر البحث في إنتاجه ضمن ما يُسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع القوى العالمية عام 2015، على وجه التحديد. ويعد الهدف النهائي للاتفاق هو منع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر طهران على عدم رغبتها في القيام به.

وبحسب الـ"أسوشيتد برس"، فإنّ إيران تمتلك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة، لكنها لم تقترب من الكمية التي كانت تمتلكها قبل توقيع الاتفاق النووي.

ويوم الأحد الماضي، زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع أصفهان، حيث أشارت طهران إلى اعتزامها التخطيط لإجراء البحث، وأبلغت طهران المسؤولين، الأربعاء، بأن "تعديل وتنصيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة قد بدأ بالفعل".

وأكد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة، الأربعاء، مشيراً إلى أن "اليورانيوم الطبيعي سيُستخدم لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة الأولى".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى "الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد".

وتعتبرُ الخطوة الإيرانية الأخيرة هي الأحدث في سلسلة انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة منذ إعلان الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق عام 2018، قائلاً إن "الاتفاق بحاجة إلى إعادة التفاوض".

وتستخدم طهران الانتهاكات للضغط على الأطراف الموقعة للاتفاق - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - لتقديم مزيد من الحوافز لها لتعويض العقوبات الأمريكية المعوقة التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عندما كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعرب عند التفاوض على خطّة العمل الشاملة المشتركة، عن أمله في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن طهران تخاطر "بتقويض" فرص الدبلوماسية مع واشنطن، مع إعلان طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهي خطوة فنية بعيدة عن مستويات الأسلحة التي تبلغ 90%.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ3، في بيان مشترك حينها، إن النشاط الإيراني "ليس له أي مبرر مدني موثوق به"، مؤكدين على أن التخصيب كان انتهاكاً واضحاً للاتفاق و"يزيد من إفراغ الاتفاقية".

ولم يكن لدى وزارة الخارجية الألمانية أي تعليق فوري، اليوم الخميس، لكن الإعلان عن إنتاج معدن اليورانيوم يزيد الآن من صعوبة عودة واشنطن للاتفاق.

ويشير أولئك الذين يعملون على الحفاظ على الاتفاق إلى أنه على الرغم من الانتهاكات، ما زالت إيران تسمح للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع في البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-01-15
23:54 | 2021-01-15
23:43 | 2021-01-15
23:30 | 2021-01-15
23:11 | 2021-01-15
23:00 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website