"العربية للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة

أعلنت شركة العربية للطيران في إمارة الشارقة عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة بدءًا من 18 من كانون الثاني الجاري.وقالت الشركة في تغريدة على تويتر "لعربية للطيران تعلن عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى العاصمة القطرية الدوحة من 18 كانون الثاني/يناير الجاري".وبهذا ستكون الشركة أول ناقلة إماراتية تستأنف الطيران إلى قطر منذ الإعلان عن المصالحة.وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران 2017 قطع العلاقات مع قطر.