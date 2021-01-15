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واشنطن: الصحراء مغربية والحكم الذاتي هو الحل

Lebanon 24
15-01-2021 | 23:11
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نظمت الولايات المتحدة والمغرب مؤتمرا وزاريا، الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وقال وزير الخارجية المغربي: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية".

وأضاف: "برز زخم جديد برز لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي".

وأكد بوريطة على أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو "الإطار الواقعي الوحيد للحل"، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أهمية الإعلان الأميركي الذي أكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
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