بعد يوم من تلقيه لقاح كورونا.. أردوغان يكشف عن حالته الصحية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة عن حالته الصحية بعد تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا.وقال أردوغان في تصريحات صحفية في اسطنبول إنه لا يعاني حاليا أي أعراض جانبية إثر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، مضيفا أنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 28 يوما.وذكرت وكالة "الأناضول" أنه في أقل من يومين منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا في تركيا، تجاوز عدد متلقي اللقاح نصف المليون شخص.