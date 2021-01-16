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مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق

Lebanon 24
16-01-2021 | 10:30
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نشرت وسائل إعلام إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، للضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" غربي العراق حيث تتمركز قوات أميركية.

ويظهر الفيديو غرفة عمليات إيرانية ولحظة الضغط على زر الإطلاق للصواريخ التي سقطت داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، مسببة انفجارات ضخمة في الموقع حيث تصاعدت ألسنة النيران إلى عشرات الأمتار.

وقال الحرس الثوري الإيراني حينها، إن "الهجوم أدى إلى مقتل 80 جنديا أميركيا"، فيما نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين صفوف قواتها.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني هجومه على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" في أربيل بكردستان العراق، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد العام الماضي.

ونشر الجيش الأميركي في آذار الماضي صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي بعد شهرين من تعرض قواته للهجوم الإيراني.
المصدر: روسيا اليوم
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