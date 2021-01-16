عربي-دولي

ترامب يقلد زعيماً عربياً وساماً رفيعاً.. من يكون؟

Lebanon 24
16-01-2021 | 12:00
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منح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ملك المغرب، محمد السادس، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، موضحا أن "شجاعة ورؤية" الملك، ساعدت بصناعة "مشهد إيجابي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الملك محمد السادس ساعد على إدخال المنطقة في "حقبة جديدة من الأمن والازدهار لكل من بلديهما والعالم"، مع الإضاءة على قرار الملك بـ"استئناف العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أن الملك محمد السادس عمل على مدى أكثر من عقدين من القيادة، على "تعزيز الشراكة العميقة والدائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في جميع المجالات".

وتسلمت سفيرة الرباط لدى واشنطن، لالة جمالة العلوي، هذا الوسام نيابة عن الملك، في حفل خاص.

جدير بالذكر أن وسام جوقة الاستحقاق، قائد الدرجة الأولى، هو وسام مرموق، ونادرا ما يتم منحه من قبل الإدارة الأمريكية، كما لا يتم منحه إلا من قبل الرئيس، ويمنح عادة لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى. 
المصدر: روسيا اليوم
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