16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
علماء صينيون وسيناريوهان لتفشي كورونا بـ2021: بلد بدائرة الخطر
Lebanon 24
16-01-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضع فريق من العلماء الصينيين نموذجين لتفشي جائحة فيروس كورونا في العالم عام 2021، حسبما ذكرت صحيفة South China Morning Post.
وخلصت المجموعة المكونة من خبراء مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجيش الصيني، وعدد من المعاهد البحثية، إلى أنه في أسوأ السيناريوهات سيرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في أنحاء العالم من 92 مليونا حاليا إلى 170 مليونا في غضون الشهرين المقبلين.
وأوضح رئيس المجموعة البروفيسور شو جيانغو، أن خمس الإصابات في العالم سيكون من نصيب الولايات المتحدة، وأضاف: "بحلول أوائل آذار، قد يرتفع عدد الوفيات الناجمة من كوفيد-19 إلى خمسة ملايين".
وأشار تقرير الخبراء الصينيين إلى أن تحقيق السيناريو الأكثر تفاؤلا، يتطلب أن يلتزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتتخذ حكومات الدول تدابير فعالة فعلا، مع استمرار برنامج التطعيم الشامل دون انقطاع.
لكن حتى إذا تحققت هذه الشروط، فإنه وفقا لحسابات العلماء الصينيين، سيحصد كورونا أرواح نحو 300 ألف شخص آخرين حول العالم بحلول بداية آذار المقبل.
وحسب التقرير، فإن المشكلة الرئيسية هي أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، مثل الإنفلونزا، يتطور ويتحور، وقد يؤدي تكيفه مع جسم الإنسان إلى اكتساب المرض طابعا موسميا، مما سيعقد بشكل كبير جهود مكافحته.
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين!
Lebanon 24
بشرى سارة.. خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين!
14:08 | 2021-01-16
16/01/2021 02:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية يصرخ في وجه صحافية.. هكذا فقد أعصابه (فيديو)
Lebanon 24
وزير الداخلية يصرخ في وجه صحافية.. هكذا فقد أعصابه (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الأزمات مواليد 3 أبراج قد يحتفلون قريباً.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
رغم الأزمات مواليد 3 أبراج قد يحتفلون قريباً.. هل أنت من بينهم؟
21:00 | 2021-01-15
15/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:34 | 2021-01-15
15/01/2021 08:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مغلوط عن الحريري يُتناقل عبر "واتساب".. ومستشاره يرد
Lebanon 24
خبر مغلوط عن الحريري يُتناقل عبر "واتساب".. ومستشاره يرد
20:59 | 2021-01-15
15/01/2021 08:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:00 | 2021-01-16
14 دقيقة و30 متراً.. كيف نجا بنس من "خطر الاغتيال"؟
19:30 | 2021-01-16
لندن وباريس وبرلين: جوانب عسكرية خطيرة لقرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم
18:30 | 2021-01-16
السعودية: سنعيد فتح سفارتنا في قطر خلال أيام
18:00 | 2021-01-16
حزب ميركل يختار زعيماً جديداً له
17:30 | 2021-01-16
تأثير بايدن.. "جحافل المهاجرين" تنطلق إلى الولايات المتحدة
17:00 | 2021-01-16
أصل كورونا و"الأنشطة السرية" في ووهان.. ماذا حدث في خريف 2019؟
فيديو
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
16/01/2021 20:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 20:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 20:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact