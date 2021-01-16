عربي-دولي

"محافظ أربيل يتوعد".. هجوم بـ 500 طلقة على مطعم بسبب نقص "لحم الراس"

Lebanon 24
16-01-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-784853-637463991027103548.jpg
Doc-P-784853-637463991027103548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار اعتداء على أحد المطاعم العراقية الذي يقدم وجبة "الباجة" الشهيرة الكثير من الجدل والاستنكار، عقب إقدام عدد من الزبائن على تحطيمه وضرب وعماله وإطلاق مئات الأعيرة النارية عليه.

وبحسب ما ذكرت مواقع محلية، فتح عدد من الزبائن النار صوب مطعم "سامال" باجة في محافظة أربيل باقليم كردستان،وأصابوا المطعم بأكثر 500 رصاصة وذلك بسبب نفاد وجبات الباجة.

ووجبة "الباجة" العراقية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء وجلد الخروف المسلوقة والمحشية بالرز وقطع صغيرة من اللحم، ويمكن ان تكون من العجول أو البقر. 
 
وتعرف الباجة في دول الخليج بنفس الاسم وفي سوريا باسم "المقادم والقشة"، وفي مصر واليمن تعرف بالكوارع والمومبار، ولكن طريقة التحضير وبعض المكونات تختلف من بلد لآخر.

وكان موقع "يس عراق" قد ذكر أن الحادثة قد وقعت أمس الجمعة عند الساعة الثالثة فجرا، بعد أن حضر مجموعة من الأشخاص الذي يقع قرب قلعة أربيل التاريخية بغرض تناول وجبة "الباجة"، قبل أن يخبرهم صاحب المطعم بأن الطعام نفد لديه.

وذكر مصدر للموقع أن أولئك الأشخاص هددوا صاحب المطعم واعتدوا على العمال، قبل أن يعودوا مع اسلحة أضافية ليطلقوا أكثر من 500 رصاصة تجاه الواجهات الزجاجية وداخل المطعم، ولكن لم تحدث إصابات بشرية لأن العمال وصاحب المطعم كان يتلقون العلاج جراء تعرضهم للضرب والعنف الجسدي المبرح في الاعتداء الأول.  

وقد أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسيتائهم لما حدث، ومستغربين من وقوع كهذا حادث خطير لسبب تافه.
 
وتوعد محافظ أربيل وكالة هيمن قادر بملاحقة المتهمين ومحاسبتهم، وقال في بيان رسمي: "لن نسمح بإفلات المجرمين من القانون ولن نسمح بالاعتداء على ممتلكات الناس واستقرارهم وأمنهم والاعتداء على العاملين"
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2021-01-16
16:30 | 2021-01-16
16:00 | 2021-01-16
15:30 | 2021-01-16
15:00 | 2021-01-16
14:00 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website