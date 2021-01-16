علاء حسني مبارك ينشر قراراً بريطانياً بحق أبيه وأفراد عائلته

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، في "تويتر"، قراراً بريطانياً بـ"عدم إدراج الرئيس الراحل وأفراد عائلته في قائمة العقوبات البريطانية الصادرة في 1 كانون الثاني 2021".

وقال علاء مبارك على صفحته الشخصية في "تويتر": بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، قرار جديد من السلطات البريطانية".



وأضاف: "وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين. الحمد لله".



كما أرفق قوله بصور للقرار وشرح مفصل له، مع رابط للدخول إليه، حيث أشار القرار إلى أن "قائمة العقوبات البريطانية، والتي تم إقرارها من جانب السلطات المعنية، نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تحل محل نظام العقوبات المصرية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، والمطبقة سابقا في المملكة المتحدة، وعلى مدار العشر سنوات الماضية، طعنت أسرة مبارك على صحة وقانونية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضدهم، ويمثل هذا القرار دليلا قويا على صحة موقفهم".