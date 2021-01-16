عربي-دولي

حزب ميركل يختار زعيماً جديداً له

Lebanon 24
16-01-2021 | 18:00
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اختار حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم السبت رئيس ولاية شمال الراين-وستفاليا، أرمين لاشين، زعيما جديدا له.

وأدلى أغلبية أعضاء الحزب، في مؤتمره العام المنعقد بصورة افتراضية، بأصواتهم لصالح الوسطي لاشيت (59 عاما)، على حساب منافسه في الجولة الثانية من انتخابات زعيم الحزب، المحافظ فريدريخ ميرز.

وشكليا، ستنتهي عملية انتخاب زعيم الحزب بعد احتساب الأصوات التي تم الإدلاء عبر البريد.

وعزز لاشيت بهذا الانتصار مواقعه كمرشح أوفر حظا عن تحالف المحافظين لمنصب مستشار الدولة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أيلول القادم.

وسبق أن أعلنت المستشارة الحالية ميركل التي تقود البلاد منذ أكثر من 15 سنة، في عام 2018 أنها لن تترشح للانتخابات القادمة وستستقيل من رئاسة حزبها.

وأعلنت خليفة ميركل في رئاسة الحزب، وزيرة الدفاع الحالية أنغريت كرامب كارينباور، في شباط العام الماضي أنها ستتخلى عن زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولن تترشح لمنصب المستشار.

ومنذ ذلك الحين، اضطر الحزب إلى تأجيل المؤتمر العام المقرر لانتخاب زعيم جديد له مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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