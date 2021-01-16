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تغيير على الخطة.. هذا ما سيفعله ترامب في "يوم الوداع"

Lebanon 24
16-01-2021 | 21:00
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أجرى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعديلا على جدوله يوم تنصيب خلفه جو بايدن، المقرر الأربعاء.

وقال مصدران مطلعان إن ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن، وذلك بدلا من خطته الأصلية بالمغادرة يوم الثلاثاء.

وذكر المصدران أن ترامب، الذي أكد أنه لن يحضر حفل التنصيب، يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندروز خارج واشنطن، حيث مقر الطائرة الرئاسية.
 
لكن المصدرين أكدا أن الخطة قد تتغير مجددا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيلقي كلمة يوم الأربعاء.

وقال المصدران لـ"رويترز" إن ترامب سيطير بعد ذلك إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن يكون ترامب في فلوريدا بحلول موعد مراسم تنصيب بايدن المقررة في منتصف نهار الأربعاء.

ويخطط مجموعة من مساعدي ترامب إلى العمل معه في بالم بيتش، في ظل سعي قطب العقارات السابق إلى استعادة مكانته داخل الحزب الجمهوري.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إن بعض المستشارين يحاولون إقناع ترامب باستضافة بايدن في البيت الأبيض قبل يوم التنصيب، لكنه أشار إلى أنه لا توجد أي بادرة عن رغبة ترامب في ذلك.

وقالت مصادر إن ترامب، الذي أصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة في الكونغرس مرتين، يخطط لإصدار المزيد من قرارات العفو قبل رحيله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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