الصين ترسل أسطولاً بحرياً في مهمة إلى خليج عدن

توجه الأسطول السابع والثلاثون التابع لبحرية الجيش الصيني اليوم السبت من ميناء سانيا بمقاطعة هاينان جنوب الصين، إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال في مهمة مرافقة سفن مدنية.

ووفق ما أورد موقع "شينخوا" الرسمي الصيني، فإن الأسطول يضم مدمرة الصواريخ الموجهة "تشانغشا" وفرقاطة الصواريخ "يولين" وسفينة الإمداد "هونغهوا".كما أشار إلى أنه على متن السفن الحربية 700 ضابط وجندين، ومن بينهم العشرات من قوات العمليات الخاصة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها المدمرة "تشانغشا" إلى مهمة مرافقة.وبدأت بحرية الجيش الصيني أول مهمة مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر 2008.