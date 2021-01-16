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عربي-دولي
إلغاء حظر حسابات ترامب على فيسبوك والانستغرام
Lebanon 24
16-01-2021
|
22:30
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ألغت شركة "فيسبوك" الحظر المؤقت لحسابات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"الانستغرام".
ووفقا لقناة "WIFR" الأميركية، لم يتضح بعد ما إذا كان لترامب الحق في الدخول إلى حساباته، مشيرا إلى أن تاريخ منشورات ترامب الأخيرة كانت في 6 كانون الثاني.
الجدير بالذكر أنه في 7 كانون الثاني، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أنه سيتم تجميد حسابات ترامب على فيسبوك" و"الانستغرام" لمدة أسبوعين على الأقل.
وفي 9 كانون الثاني، أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب ترامب بشكل دائم بعد إزالته 3 تغريدات "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.
كما أعلنت إدارة شركة "سناب" حظر حساب ترامب، على تطبيقها "سناب شات" بشكل دائم ونهائي.
المصدر: سبوتنيك
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