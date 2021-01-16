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عربي-دولي
"طالبان" أمرت قادتها الاكتفاء بزوجة واحدة
Lebanon 24
16-01-2021
|
20:30
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أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بأن حركة "طالبان" أمرت قادتها بالزواج من امرأة واحدة فقط، "لأن حفلات الزفاف الكبيرة باهظة الثمن، وتثير استياء المقاتلين".
ولفت الصحيفة البريطانية إلى أن الزعيم الأفغاني، هيبة الله أخوندزادة، أصدر هذا الأمر بعد "انتشار شائعات على طول الخطوط الأمامية، بأن كبار الضباط كانوا يعيشون ببذخ وينفقون الآلاف على زوجاتهم الجدد في قطر، وباكستان".
وأصدر الملا مرسوما قال فيه: "نوجه مسؤولي الإمارة الإسلامية، ووفقا للشريعة الإسلامية، إلى تجنب الزواج الثاني، والثالث، والرابع إذا لم تكن هناك حاجة".
ولفتت "دايلي ميل" إلى أن "العادات الأفغانية تقضي بأن تكون حفلات الزفاف باهظة، وأن العرسان سيرفعون مهر العروس، الذي يتراوح من 20000 إلى 70000 جنيه إسترليني لعائلة الزوجة".
وأشارت إلى أنه "غالبا ما يتم إسكان هذه الزوجات بشكل منفصل، مما يعني أن تعدد الزوجات الذي يتمتع به معظم ضباط طالبان يمكن أن يصبح باهظا بسرعة كبيرة"، لافتة إلى أن الرئيس الحالي لديه زوجتان، بينما ممثل الجماعة في الدوحة، عبد الغني بردار، لديه حريم مكون من ثلاث".
وأضافت: "أثارت الشائعات القائلة بأن رؤسائهم كانوا يعيشون حياة رفيعة المستوى في الدوحة، استياء المقاتلين في ساحات القتال، ولاحقت القادة بالفساد".
المصدر: روسيا اليوم
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