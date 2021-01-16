عربي-دولي

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

Lebanon 24
16-01-2021 | 23:30
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أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدا خلال لقائهما في العاصمة أبو ظبي اليوم السبت، تعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد قال محمد بن زايد إن "الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة، بما يدعم التطلعات المشتركة للتقدم والتنمية".

وأضاف: "مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية".
 
من جهته، أكد الملك عبد الله الثاني أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ورحب العاهل الأردني بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.
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