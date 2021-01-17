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عربي-دولي
إصابة أسيرين أردنيين في إسرائيل بـ"كورونا".. وعمّان تتحرّك!
Lebanon 24
17-01-2021
|
09:15
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أعلنت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية" إصابة الأسيرين الأردنيين عبد الله البرغوثي وثائر اللوزي بفيروس "كورونا"، داخل أحد السجون الإسرائيلية.
وبحسب ما ذكر موقع "خبرني" الأردني، فقد أعربت اللجنة في بيان، عن قلقها البالغ إزاء هذه الأنباء خاصة في ظلّ "إهمال الاحتلال للأسرى وافتقار السجون لمقومات السلامة المطلوبة"، ودعت وزارة الخارجية الأردنية إلى ضرورة التدخل العاجل "لحماية أبنائنا الأسرى داخل سجون الاحتلال".
وطالبت اللجنة الخارجية الأردنية بـ"الضغط على إسرائيل لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس للأسرى، وتوفير بيئة مناسبة لعلاج المصابين وتفادي إصابة الآخرين".
كما دعت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى "اتخاذ خطوات تضمن سلامة الأسرى وعلاجهم بالشكل الصحيح والمطلوب، لا سيما أنهم يعيشون في سجون ضيقة وبيئة غير مناسبة تفتقر لأدنى مقومات السلامة والظروف الإنسانية".
عمّان تتحرك
من جهتها، تحرّك عمّان خط الأزمة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أنّها تواصل متابعة شؤون كافة المواطنين الأردنيين في السجون الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، في بيان، إنّ "السفارة الاردنية في تل أبيب تواصل منذ أيام زياراتها للمواطنين الأردنيين في السجون الإسرائيلية للاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم خاصة في ظل جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد".
وأوضح الفايز أنّ "السفارة ستقوم في الأيام المقبلة بزيارة بقية الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وتواصل مع الإسرائيلية المعنية بخصوص ظروفهم خاصة في ظل جائحة كورونا".
وأكد أن "موضوع المعتقلين الأردنيين في الخارج، ومن ضمنهم الأردنيين في السجون الإسرائيلية هي أولوية قصوى للوزارة تتابع شؤونهم باستمرار وتقدم لهم كل ما يمكن من إسناد قانوني وقنصلي وبما يحفظ حقوقهم القانونية".
المصدر:
وكالات
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