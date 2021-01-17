عربي-دولي

سوريا.. العثور على جثّة شاب جامعي بريف السويداء!

Lebanon 24
17-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-785030-637464722702334592.jpg
Doc-P-785030-637464722702334592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، بأنّه تم العثور على جثة شاب جامعي، في قرية لاهتة الواقعة بريف السويداء الشمالي، مقتولاً بطلق ناري خرج من سلاح كان معه، ولم ترد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت عملية قتل، أم أنّه قُتل عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاحه وتنظيفه.

وكان "المرصد السوري" ذكر يوم أمس، أنّه حصل تبادل لإطلاق النار بين لصّ ومجموعة أشخاص يستقلون سيارة في مدينة السويداء، بعد محاولة الأول سرقة السيارة منهم تحت تهديد السلاح، وحدوث تبادلٍ لإطلاق النار ومجموعة الأشخاص الذين كانوا ضمن السيارة، مما أسفر عن مقتل أحدهم برصاص اللص، وإصابة 3 آخرين.
 
في 11 كانون الثاني، عثر أهالي مدينة السويداء على جثة شاب عليها آثار تعذيب ملقاة في محيط مدرسة التجارة في المدينة. وأفادت مصادر "المرصد السوري"، بأن الشاب من سكان السويداء، هو أحد رؤوس العصابات في المنطقة.
 
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:18 | 2021-01-17
12:00 | 2021-01-17
11:30 | 2021-01-17
10:30 | 2021-01-17
10:00 | 2021-01-17
09:15 | 2021-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website