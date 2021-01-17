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عربي-دولي
سوريا.. العثور على جثّة شاب جامعي بريف السويداء!
Lebanon 24
17-01-2021
|
11:00
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أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، بأنّه تم العثور على جثة شاب جامعي، في قرية لاهتة الواقعة بريف السويداء الشمالي، مقتولاً بطلق ناري خرج من سلاح كان معه، ولم ترد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت عملية قتل، أم أنّه قُتل عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاحه وتنظيفه.
وكان "المرصد السوري" ذكر يوم أمس، أنّه حصل تبادل لإطلاق النار بين لصّ ومجموعة أشخاص يستقلون سيارة في مدينة السويداء، بعد محاولة الأول سرقة السيارة منهم تحت تهديد السلاح، وحدوث تبادلٍ لإطلاق النار ومجموعة الأشخاص الذين كانوا ضمن السيارة، مما أسفر عن مقتل أحدهم برصاص اللص، وإصابة 3 آخرين.
في 11 كانون الثاني، عثر أهالي مدينة السويداء على جثة شاب عليها آثار تعذيب ملقاة في محيط مدرسة التجارة في المدينة. وأفادت مصادر "المرصد السوري"، بأن الشاب من سكان السويداء، هو أحد رؤوس العصابات في المنطقة.
المصدر:
وكالات
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