شملت مواجهات مع الأمن.. احتجاجات في عدة مدن تونسية

اندلعت احتجاجات في عدد من المدن التونسية، من بينها تونس العاصمة وسوسة والقصرين، تطور بعضها إلى مواجهات مع الشرطة، حسب وسائل إعلام محلية، السبت، بعد يومين من إحياء ذكرى الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال راديو موزايك المحلي، إن عددا من الأشخاص أشعلوا النيران في عجلات مطاطية في بعض شوارع مدينة القيروان.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في بعض مناطق بنزرت.

وفي المنستير، أوقفت قوات الأمن 16 شخصا على خلفية أحداث شغب في عدد من أحياء المدينة.

واندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في القصرين، بعدما عمد المتظاهرون إلى إضرام النيران في إطارات مطاطية.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تعديلات وزارية واسعة في حقائب شملت الداخلية والعدل.

وبعد عشرة أعوام من إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 2011 إثر ثورة شعبية، لا تزال تونس تفتقد للاستقرار السياسي وتعاني صعوبات اجتماعية واقتصادية.

وأفرزت الانتخابات التشريعية لعام 2019 برلمانا مشتتا، ما أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية في وقت تتصاعد حدة الأزمة الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد.