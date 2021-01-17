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سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سيارة لتوزيع الخبز بريف حلب

Lebanon 24
17-01-2021 | 15:13
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قتل شخص وجرح 6 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لنقل الخبز في بلدة سجو في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين الجرحى طفلا وامرأة، وأن القتيل عمره 39 عاما، وأضافت أن الانفجار أدى إلى أضرار مادية كبيرة في سوق البلدة الواقعة في ريف مدينة إعزاز وتحت سيطرة فصائل معارضة للحكومة.

وكانت العبوة مزروعة في سيارة "سوزوكي" لبيع الخبز. وتم إسعاف المصابين وإخماد النيران في سوق البلدة. 

يذكر أن البلدة شهدت انفجار سيارة مفخخة في بلدة سجو في يوليو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

 

 

المصدر: وكالات
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