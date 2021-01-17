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بريطانيا تسجل 11 إصابة بالنسخة البرازيلية المتحورة من كورونا

Lebanon 24
17-01-2021 | 19:30
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ذكرت التقارير أنه تم تسجيل 11 إصابة بالنسخة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا، في بريطانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد جرى رصد هذه النسخة المتحورة المعروفة باسم "P.2" لدى 11 شخصاً، وهناك مخاوف من أن تجعل هذه النسخة لقاحات "كورونا" أقل فاعلية.

وهناك اعتقاد بأنّ أول حالة إيجابية لهذه النسخة جرى تسجيلها في 14 تشرين الثاني الماضي في مختبر "لايت هاوس" بغلاسكو في بريطانيا، كما أنه يعتقد أيضاً بأنه جرى رصد النسخة المتحورة في مختبرات بمناطق شيشاير، ميلتون كينز، وكامريدج.

ومع هذا، فإن هناك غموضاً يحيطُ بعدد الأشخاص المصابين بهذه النسخة المتحوّرة من كورونا، بحسب "ديلي ميل".
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