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كوريا الجنوبية في المركز الـ6 بين جيوش العالم.. وتدني مرتبة جارتها الشمالية

Lebanon 24
17-01-2021 | 20:30
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ذكرت وكالة "يونهاب" أنّ كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الـ6 في العالم من حيث القوة العسكرية هذا العام، بحسب مؤشر القوة العسكرية السنوي.

ووفقاً لمؤشر غلوبال فايرباور(Global Firepower) لعام 2021، فقد بلغت قيمة المؤشر لكوريا الجنوبية 0.1621، لتحتل المرتبة الـ6 من بين 138 دولة. وبحسب "يونهاب"، فقد ظلت كوريا الجنوبية في نفس مرتبة العام الماضي.

كوريا الجنوبية تتفوق على نظيرتها الشمالية
ويأخذ المؤشر في الاعتبار أكثر من 50 عاملاً، مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والقدرة المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية، وكلما انخفضت قيمة المؤشر أشار ذلك إلى قوة جيش الدولة.

واحتلت كوريا الشمالية المرتبة 28 عالميّاً، حيث سجلت 0.4684 هذا العام، بانخفاض عن ترتيبها العام الماضي في المركز الـ25، وفقاً للمؤشر.


وأشارت "يونهاب" إلى أنّ الولايات المتحدة تصدّرت القائمة، وتلتها روسيا والصين والهند واليابان.
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