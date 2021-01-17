مسؤول كيني: جماعة الشباب الصومالية تضرب التعليم

قال محافظ مدينة مانديرا في كينيا علي روبا أنّ إن مقاتلي جماعة "الشباب" الإرهابية، نجحوا بتوقيف التعليم في شمال شرق البلاد، وذلك نتيجة انسحاب المعلمين بسبب انعدام الأمن.كلامُ روبا جاء خلال إطلاق منحة للطلاب المحتاجين بقيمة 100 ملايين شيلينغ كيني، وقال إن "تأثير فشل الأطفال في الحصول على التعليم هو بمثابة تخريب اجتماعي واقتصادي".وأضاف: "لقد نجحت الشباب في وقف التعلم في منطقتنا. نحن نجازف بوجود جيل من الناس لم يحصلوا على تعليم قط. هذا ببساطة غير مقبول".جميع الطرق التي تخدم محافظة مانديرا في كينيا تحتلها الشباب الصوماليةولفت روبا إلى أنّ جميع الطرق الرئيسية التي تخدم المحافظة تحتلها جماعة "الشباب" التي تهاجم مركبات الخدمة العامة وتدمّر أبراج الاتصالات وتختطف الناس.