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مسؤول كيني: جماعة الشباب الصومالية تضرب التعليم

Lebanon 24
17-01-2021 | 21:30
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قال محافظ مدينة مانديرا في كينيا علي روبا أنّ إن مقاتلي جماعة "الشباب" الإرهابية، نجحوا بتوقيف التعليم في شمال شرق البلاد، وذلك نتيجة انسحاب المعلمين بسبب انعدام الأمن.

كلامُ روبا جاء خلال إطلاق منحة للطلاب المحتاجين بقيمة 100 ملايين شيلينغ كيني، وقال إن "تأثير فشل الأطفال في الحصول على التعليم هو بمثابة تخريب اجتماعي واقتصادي".

وأضاف: "لقد نجحت الشباب في وقف التعلم في منطقتنا. نحن نجازف بوجود جيل من الناس لم يحصلوا على تعليم قط. هذا ببساطة غير مقبول".

جميع الطرق التي تخدم محافظة مانديرا في كينيا تحتلها الشباب الصومالية
ولفت روبا إلى أنّ جميع الطرق الرئيسية التي تخدم المحافظة تحتلها جماعة "الشباب" التي تهاجم مركبات الخدمة العامة وتدمّر أبراج الاتصالات وتختطف الناس.
وأوضح محافط مانديرا في كينيا أنّ 3 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن تعرضت سيارتهم للهجوم يوم الاثنين، مشيراً إلى أنّ مكانهم ما زال مجهولاً.
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