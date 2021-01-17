16
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مسؤول كيني: جماعة الشباب الصومالية تضرب التعليم
Lebanon 24
17-01-2021
|
21:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محافظ مدينة مانديرا في كينيا علي روبا أنّ إن مقاتلي جماعة "الشباب" الإرهابية، نجحوا بتوقيف التعليم في شمال شرق البلاد، وذلك نتيجة انسحاب المعلمين بسبب انعدام الأمن.
كلامُ روبا جاء خلال إطلاق منحة للطلاب المحتاجين بقيمة 100 ملايين شيلينغ كيني، وقال إن "تأثير فشل الأطفال في الحصول على التعليم هو بمثابة تخريب اجتماعي واقتصادي".
وأضاف: "لقد نجحت الشباب في وقف التعلم في منطقتنا. نحن نجازف بوجود جيل من الناس لم يحصلوا على تعليم قط. هذا ببساطة غير مقبول".
جميع الطرق التي تخدم محافظة مانديرا في كينيا تحتلها الشباب الصومالية
ولفت روبا إلى أنّ جميع الطرق الرئيسية التي تخدم المحافظة تحتلها جماعة "الشباب" التي تهاجم مركبات الخدمة العامة وتدمّر أبراج الاتصالات وتختطف الناس.
وأوضح محافط مانديرا في كينيا أنّ 3 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن تعرضت سيارتهم للهجوم يوم الاثنين، مشيراً إلى أنّ مكانهم ما زال مجهولاً.
تابع
الأكثر قراءة
قايض ديونه بعلاقة حميمة مع زوجة المدين
Lebanon 24
قايض ديونه بعلاقة حميمة مع زوجة المدين
08:43 | 2021-01-17
17/01/2021 08:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
Lebanon 24
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
09:00 | 2021-01-17
17/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطبوخ الأرمن بالأيام والأشهر: الأمطار ستُرافقنا حتى الصيف.. هذه مفاجآت طقس 2021!
Lebanon 24
مطبوخ الأرمن بالأيام والأشهر: الأمطار ستُرافقنا حتى الصيف.. هذه مفاجآت طقس 2021!
11:32 | 2021-01-17
17/01/2021 11:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري ينعى "الصديق الوفي".. خسر المعركة مع وباء كورونا
Lebanon 24
الحريري ينعى "الصديق الوفي".. خسر المعركة مع وباء كورونا
13:03 | 2021-01-17
17/01/2021 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع رغم الإقفال... وهذه سقوفه المستقبليّة
Lebanon 24
الدولار يرتفع رغم الإقفال... وهذه سقوفه المستقبليّة
12:00 | 2021-01-17
17/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:50 | 2021-01-17
مصادر تمويل "داعش".. لا استقرار ويضربها الانكسار
23:40 | 2021-01-17
التحركات مستمرة في تونس.. ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين
23:30 | 2021-01-17
جزر فيجي تتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
23:00 | 2021-01-17
أول انتخابات منذ 15 عاما.. هل تستقبل السلطة الفلسطينية بايدن برئيس جديد؟
22:30 | 2021-01-17
توقيف 10 مشتبه بهم في قضية اتجار بالأسلحة في فرنسا
22:00 | 2021-01-17
"البيتكوين" تقطع الكهرباء في إيران وتغرق مدناً بالظلام!
فيديو
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
18/01/2021 00:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)
Lebanon 24
"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
18/01/2021 00:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
18/01/2021 00:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact